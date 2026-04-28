Більша за Іскандер: Fire Point показали макет ракети FP-9

Макети ракети FP-9. Фото: кадр з відео

Українська компанія Fire Point показала макет балістичної ракети FP-9. Її дальність польоту — 855 км, а бойова частина складає 800 кг. Ця ракета зможе досягати до Москви. Крім того, вона буде більшою за російських "Іскандера" та "Грім-2".

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на "Укрінформ".

Макет представили під час виставки "На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір". Вона проходить у польському Жешуві.

Балістичну ракету FP-9 представила українська компанія Fire Point. Вона має вийти на кодифікацію Міністерства оборони влітку 2026 року. Враховуючи дальність польоту, близько 855 км, FP-9 може досягнути Москви.

Макет FP-9 представили поруч з FP-7, яка зараз проходить вогневі випробування. З масштабу зрозуміло, що FP-9 повинна може мати довжину близько 9,5 метра, а найбільший її діаметр складатиме 1,1 метра. Це свідчить про те, що нова українська балістична ракета буде більшою за російського "Іскандера".

Водночас габарити ракети тісно залежать від того, які технічні характеристики вона буде мати. Зокрема, якщо бойова частина становитиме 800 кг, то розмір FP-9 має бути відповідним.

