Юристи пояснили які труднощі будуть в ухилянтів після в'язниці

СІЗО у Києві. Фото: УНІАН

В Україні в судовій практиці вже є випадки, коли ухилянтам за свідомий вибір не мобілізуватися призначають реальні терміни позбавлення волі. Юрист попереджає, що навіть після завершення відбування терміну, на ухилянтів надалі чекатимуть серйозні проблеми.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін у коментарі для ТСН.

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Кількість засуджених ухилянтів в рази зросла

Роман Симутін заявив, що у судовій практиці в рази зростає кількість випадків, коли судді призначають реальні терміни позбавлення волі для ухилянтів. Загалом військовозобов'язані, які свідомо порушують мобілізаційне законодавство, отримують покарання у вигляді трьох років в'язниці.

Адвокат вказує, що цього достатньо для того, аби мати в майбутньому чимало проблем.

"Взагалі людина із судимістю не зможе влаштуватися на будь-яку державну службу. Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали в 10%-15% реальні строки покарання, то зараз 50%-60%. Тобто в рази збільшилася частка людей, які отримують реальні терміни покарання", — заявив Сімутін.

Також Верховний суд наполягає на тому, щоб порушникам мобілізаційного процесу врешті призначали реальні терміни покарання, як розповів ексголова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький.

"На думку суду, інші люди беруть приклад. Ухилився від військової служби і фактично не поніс покарання. Тобто ухилився повторно від військової служби. Тому й збільшилася кількість вироків, коли застосовуються реальні строки", — додав адвокат.

З якими проблемами зіштовхнуться ухилянти після в'язниці

Судимість негативно впливає на життя у соціумі. Громадяни, які відбували тюремне покарання, не можуть обіймати посаду на державних службах, у правоохоронних органах та тих, де є доступ до державної таємниці.

"На державній службі та в правоохоронних органах проводиться службова перевірка до 5 коліна. Але якщо говорити про приватні підприємства, то тут усе залежатиме від роботодавця. У приватному секторі ситуація м'якша. Будь-яких інших обмежень для людини немає", — пояснює адвокатка Катерина Аніщенко.