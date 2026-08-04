Драпатий наказав перевірити 225-й ОШП після розслідування про «загороджувальні загони»

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку в 225-му окремому штурмовому полку після журналістського розслідування про можливі незаконні накази та випадки насильства щодо військовослужбовців.

Про це повідомила журналістка Анна Калюжна, яка оприлюднила відповідь Генерального штабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Що перевірятимуть у 225-му ОШП

Згідно з документом, за дорученням головнокомандувача Військова служба правопорядку має провести службову перевірку фактів, викладених у журналістському розслідуванні.

Зокрема, перевірять інформацію про можливі незаконні накази, застосування насильства та інші ймовірні порушення. У Генеральному штабі зазначили, що у разі підтвердження викладених фактів винних осіб буде притягнуто до відповідальності.

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Раніше журналісти опублікували розслідування, яке ґрунтується на свідченнях військовослужбовців 225-го окремого штурмового полку. Вони заявляли про ймовірні погрози розстрілом, стрілянину по військових, які відступали, а також інші можливі злочини.

Водночас у 225-му ОШП раніше відкинули ці звинувачення.

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