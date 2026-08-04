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Головна Штаб Драпатий наказав перевірити 225-й ОШП після розслідування про "загороджувальні загони"

Драпатий наказав перевірити 225-й ОШП після розслідування про "загороджувальні загони"

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 14:27
Драпатий наказав перевірити 225-й ОШП після розслідування про «загороджувальні загони»
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Фото: Драпатий/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку в 225-му окремому штурмовому полку після журналістського розслідування про можливі незаконні накази та випадки насильства щодо військовослужбовців.

Про це повідомила журналістка Анна Калюжна, яка оприлюднила відповідь Генерального штабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Що перевірятимуть у 225-му ОШП

Згідно з документом, за дорученням головнокомандувача Військова служба правопорядку має провести службову перевірку фактів, викладених у журналістському розслідуванні.

Допис Анни Калюжної. Фото: скриншот

Зокрема, перевірять інформацію про можливі незаконні накази, застосування насильства та інші ймовірні порушення. У Генеральному штабі зазначили, що у разі підтвердження викладених фактів винних осіб буде притягнуто до відповідальності.

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Раніше журналісти опублікували розслідування, яке ґрунтується на свідченнях військовослужбовців 225-го окремого штурмового полку. Вони заявляли про ймовірні погрози розстрілом, стрілянину по військових, які відступали, а також інші можливі злочини.

Водночас у 225-му ОШП раніше відкинули ці звинувачення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна розраховує отримати від Великої Британії далекобійні ракети Meteor для винищувачів Gripen. За словами президента Володимира Зеленського, Київ уже працює над відповідними домовленостями з міжнародними партнерами.

Також Новини.LIVE писали, що впродовж минулої доби на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках, де російські війська продовжували активні штурмові дії.

ЗСУ перевірки Михайло Драпатий
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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