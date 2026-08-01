Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та втрати РФ за добу

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Фото: Драпатий/Facebook

За минулу добу на фронті зафіксували 243 бойові зіткнення. Найбільша активність російських військ спостерігалася на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Водночас Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, райони зосередження живої сили та інші важливі об'єкти противника.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 1 серпня.

Ситуація на фронті 1 серпня: зведення Генштабу ЗСУ

Розпочалася 1620-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 243 бойові зіткнення.

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснили 75 авіаційних ударів і скинули 226 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 172 дрони-камікадзе та здійснили 3295 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі повідомили, що ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, один склад та ще один важливий об'єкт російських військ.

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Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за минулу добу відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п'ять авіабомб, а також здійснив 62 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 17 разів атакували позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Слов'янському напрямку окупанти 19 разів штурмували в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Новопавлівки й Довгої Балки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій противника у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Олександрограда.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в бік Павлівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

У Генеральному штабі наголосили, що українські захисники продовжують системно нищити ворога та чинити ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом за минулу добу втрати російських військ склали 1470 осіб. Також Сили оборони знешкодили чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1838 безпілотних літальних апаратів, 463 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки противника.

Новини.LIVE інформували, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони України, однак доступ до міста для цивільних повністю закритий. Через постійні обстріли та масштабні руйнування доставити гуманітарну допомогу наразі неможливо. Водночас українські військові продовжують обороняти місто, попри надзвичайно складну ситуацію.

Новини.LIVE також повідомляли, що 31 липня 2026 року Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де вперше заслухали доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Під час засідання обговорили ситуацію на фронті, захист портової інфраструктури, санкції проти РФ та потреби Сил оборони. Також Зеленський повідомив, що Україна готує відповідь на можливі нові російські удари.