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Главная Штаб Драпатый распорядился провести проверку 225-го ОШП после расследования «заградительных отрядов»

Драпатый распорядился провести проверку 225-го ОШП после расследования «заградительных отрядов»

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:27
Драпатый распорядился провести проверку 225-го ОШП после расследования по поводу «заградительных отрядов»
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый. Фото: Драпатый/Facebook

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый поручил провести служебную проверку в 225-м отдельном штурмовом полку после журналистского расследования о возможных незаконных приказах и случаях насилия в отношении военнослужащих.

Об этом сообщила журналистка Анна Калюжная, которая обнародовала ответ Генерального штаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Что будут проверять в 225-м ОШП

Согласно документу, по поручению главнокомандующего Военная служба правопорядка должна провести служебную проверку фактов, изложенных в журналистском расследовании.

Пост Анны Калюжной. Фото: скриншот

В частности, проверят информацию о возможных незаконных приказах, применении насилия и других вероятных нарушениях. В Генеральном штабе отметили, что в случае подтверждения изложенных фактов виновные будут привлечены к ответственности.

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Ранее журналисты опубликовали расследование, основанное на показаниях военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка. Они заявляли о вероятных угрозах расстрелом, стрельбе по отступающим военным, а также о других возможных преступлениях.

В то же время в 225-м ОШП ранее отвергли эти обвинения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина рассчитывает получить от Великобритании дальнобойные ракеты Meteor для истребителей Gripen. По словам президента Владимира Зеленского, Киев уже работает над соответствующими договоренностями с международными партнерами.

Также Новини.LIVE писали, что за прошедшие сутки на фронте произошло более 200 боевых столкновений. Наиболее напряженной ситуация оставалась на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, где российские войска продолжали активные штурмовые действия.

ВСУ проверки Михаил Драпатый
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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