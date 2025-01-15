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До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

15 січня 2025 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На фронті гарно платять робочим та будівельникам — яка є вакансія
Оборонні споруди. Ілюстративне фото: Александр Павлюк
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Підрозділи "Азова" шукають фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.

Вакансія з пошуку будівельників та різноробочих розміщена на сайті Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов’язки будівельника та різноробочого

У вакансії зазначено, що на роботу можуть претендувати люди віком до 50 років, які вміння працювати фізично. Претенденти повинні не мати звичок вживати алкоголь чи наркотики.

Що пропонують в "Азові"

Кандидати, що підійдуть на цю вакансію, будуть офіційно мобілізовані до кінця воєнного стану або можлива служба за контрактом. Інші військовослужбовці ЗСУ теж мають можливість переведення до "Азова". 

Окрім стандартної щомісячної оплати згідно з нормами ЗСУ, працівники, що будуть будувати укріплення у зоні бойових дій, можуть отримувати додатково грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську потрібні оператори радіолокаційних станцій. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють керувати радіолокаційним обладнанням і обслуговувати його.

Також у полку "Азов" бракує механіків-радіотелеграфістів. Такі фахівці мають за допомогою радіостанцій, телефонів та інших засобів забезпечувати зв'язок між підрозділами.

ЗСУ робота бригада "Азов" Будівельник вакансії

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03:26 До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:30 Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

01:32 Чоловік через Telegram інформував про патрулі ТЦК — вирок суду

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