На фронті в бригаду Азов набирають будівельників на гарних умовах праці

Будівельники на об'єкті. Ілюстративне фото: УНІАН

Бригада "Азов" шукає фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.

Вакансія з пошуку будівельників розміщена на сайті Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов’язки будівельника

У вакансії зазначено, що на роботу можуть претендувати люди віком до 50 років, які вміння працювати фізично. Претенденти повинні не мати звичок вживати алкоголь чи наркотики.

Що пропонують в "Азові"

Кандидати, що підійдуть на цю вакансію, будуть офіційно мобілізовані до кінця воєнного стану або можлива служба за контрактом. Інші військовослужбовці ЗСУ теж мають можливість переведення до "Азова".

Окрім стандартної щомісячної оплати згідно з нормами ЗСУ, працівники, що будуть будувати укріплення у зоні бойових дій, можуть отримувати додатково грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, у війську потрібні оператори радіолокаційних станцій. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють керувати радіолокаційним обладнанням і обслуговувати його.

Також у "Азові" бракує механіків-радіотелеграфістів. Такі фахівці мають за допомогою радіостанцій, телефонів та інших засобів забезпечувати зв'язок між підрозділами.