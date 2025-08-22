На фронті в бригаду Азов набирають будівельників на гарних умовах праці

Для будівельників є вакансія в "Азові" — пропонують гарні умови
Бригада "Азов" шукає фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.
Вакансія з пошуку будівельників розміщена на сайті Work.ua.
Обов’язки будівельника
У вакансії зазначено, що на роботу можуть претендувати люди віком до 50 років, які вміння працювати фізично. Претенденти повинні не мати звичок вживати алкоголь чи наркотики.
Що пропонують в "Азові"
Кандидати, що підійдуть на цю вакансію, будуть офіційно мобілізовані до кінця воєнного стану або можлива служба за контрактом. Інші військовослужбовці ЗСУ теж мають можливість переведення до "Азова".
Окрім стандартної щомісячної оплати згідно з нормами ЗСУ, працівники, що будуть будувати укріплення у зоні бойових дій, можуть отримувати додатково грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"
Нагадаємо, у війську потрібні оператори радіолокаційних станцій. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють керувати радіолокаційним обладнанням і обслуговувати його.
Також у "Азові" бракує механіків-радіотелеграфістів. Такі фахівці мають за допомогою радіостанцій, телефонів та інших засобів забезпечувати зв'язок між підрозділами.
