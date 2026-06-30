Україна передасть Данії технології та бойовий досвід Drone Deal

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: Міноборони України

Україна та Данія домовилися про обмін військовими технологіями та залучення фінансування для Сил оборони, зосередившись на масштабуванні Drone Deal та розвитку європейського антибалістичного проєкту. За підсумками перемовин Михайла Федорова з данським міністром оборони Єппе Бруусом сторони також порушили питання розблокування європейських коштів на критичні потреби фронту та запуск програм підтримки безпекових технологічних стартапів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

Україна та Данія посилюють військову співпрацю

Сторони узгодили подальші кроки для виведення на новий рівень українських військових технологій та стартапів у сфері безпеки. Головною темою переговорів стало розширення ініціативи Drone Deal. Михайло Федоров підкреслив, що Київ готовий надавати міжнародним партнерам унікальні дані, бойовий досвід і технологічні рішення сучасної війни. Збройні Сили України натомість отримають додаткове озброєння для передової, а іноземні союзники матимуть прямий доступ до передових оборонних розробок.

Окремим стратегічним нпрямком співпраці визначено європейський антибалістичний проєкт, у межах якого Україна розраховує на сприяння Данії у створенні власної системи захисту від балістичних повітряних загроз. Крім того, посадовці обговорили механізми розблокування 6 мільярдів євро з European Peace Facility, які планують спрямувати на покриття критичних матеріально-технічних потреб українського війська.

"Подякував Данії за системну підтримку України: участь у PURL, Чеській ініціативі, "данській моделі", передання F-16, гнучке перенаправлення фінансування на далекобійні артилерійські боєприпаси та підтримку підготовки українських військових. Продовжуємо розширювати партнерства, які дають Україні більше технологій, більше можливостей і більше сили на полі бою", — сказав Михайло Федоров.

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Раніше Новини.LIVE висвітлювали, що попри значний прорив на фронті, де за підсумками травня Сили оборони звільнили на 100 км² більше території, ніж було втрачено, українське військо постає перед серйозними технологічними викликами.

Як зазначає радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, критичною проблемою залишається відсутність масових засобів протидії російським керованим авіаційним бомбам (КАБ), що вимагає негайного масштабування нових розробок.

Відтак була створена платформа TrophyLab, ініційована очільником Мінцифри Михайлом Федоровим. Вона дозволяє міжнародним партнерам отримувати дані про ворожі технології, які були вилучені під час бойових дій, щоб прискорити створення ефективних засобів захисту та контрзаходів.