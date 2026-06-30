Украина передаст Дании технологии и боевой опыт в рамках программы Drone Deal

Министр обороны Михаил Федоров. Фото: Минобороны Украины

Украина и Дания договорились об обмене военными технологиями и привлечении финансирования для Сил обороны, сосредоточив внимание на расширении программы Drone Deal и развитии европейского противоракетного проекта. По итогам переговоров Михаила Федорова с датским министром обороны Йеппе Бруусом стороны также подняли вопрос о разблокировании европейских средств на критические нужды фронта и запуске программ поддержки технологических стартапов в сфере безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

Украина и Дания укрепляют военное сотрудничество

Стороны согласовали дальнейшие шаги по выводу украинских военных технологий и стартапов в сфере безопасности на новый уровень. Главной темой переговоров стало расширение инициативы Drone Deal. Михаил Федоров подчеркнул, что Киев готов предоставлять международным партнерам уникальные данные, боевой опыт и технологические решения современной войны. Вооруженные Силы Украины, в свою очередь, получат дополнительное вооружение для передовой, а иностранные союзники получат прямой доступ к передовым оборонным разработкам.

Отдельным стратегическим направлением сотрудничества определен европейский антибаллистический проект, в рамках которого Украина рассчитывает на содействие Дании в создании собственной системы защиты от баллистических воздушных угроз. Кроме того, официальные лица обсудили механизмы разблокирования 6 миллиардов евро из European Peace Facility, которые планируется направить на покрытие критических материально-технических потребностей украинской армии.

«Поблагодарил Данию за системную поддержку Украины: участие в PURL, Чешской инициативе, «датской модели», передачу F-16, гибкое перенаправление финансирования на дальнобойные артиллерийские боеприпасы и поддержку подготовки украинских военных. Продолжаем расширять партнерства, которые дают Украине больше технологий, больше возможностей и больше силы на поле боя», — сказал Михаил Федоров.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на значительный прорыв на фронте, где по итогам мая Силы обороны освободили на 100 км² больше территории, чем было потеряно, украинская армия сталкивается с серьезными технологическими вызовами.

Как отмечает советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов, критической проблемой остается отсутствие массовых средств противодействия российским управляемым авиационным бомбам (КАБ), что требует немедленного масштабирования новых разработок.

В связи с этим была создана платформа TrophyLab, инициированная главой Минцифры Михаилом Федоровым. Она позволяет международным партнерам получать данные о вражеских технологиях, изъятых в ходе боевых действий, чтобы ускорить создание эффективных средств защиты и контрмер.