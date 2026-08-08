Cили ППО знищили 135 російських дронів: ракети збити не вдалося

Боєць сил ППО України. Фото: 58 ОМПБр ім. І.Виговського

Олександр Шорохов Редактор

У ніч проти 8 серпня Росія атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили ППО збили та подавили 135 ворожих БпЛА. Основним напрямком удару була Київщина, однак під атакою також опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

Про це іповідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 8 серпня

У ніч проти 8 серпня (із 18:00 7 серпня) російські війська завдали удару із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Повідомлення Повітряних сил. Фото: ЗСУ/Facebook

Ворог завдав ударів по півночі, півдню та сходу нашої країни.

Радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували, що Росія застосувала проти України шість балістичних ракет Іскандер-М та зенітні керовані ракетами С-400 із Брянської області.

Крім того, російські війська застосували 185 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Курськ, Орел — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зокрема, українські захисники знищили 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів.

Водночас за попередньою інформацією станом на 09:00, зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

Як раніше писали Новини.LIVE, нещодавно бійці "Азову" зірвали один із наймасштабніших штурмів РФ. Окупанти залучили сили двох загальновійськових армій і танкової дивізії, але це їм не допомогло.

Також ми повідомляли, що писали, що у ніч проти 5 липня російські окупанти теж атакували Україна ракетами та безпілотниками. Сили ППО збили та подавили 163 цілі.