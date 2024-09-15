На Полтавщині суд скасував велику кількість висновків ВЛК щодо непридатності до служби

Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv

У Полтавській області суд скасував майже 40 ухвал військово-лікарських комісій щодо непридатності чоловіків до служби. Посадовці ВЛК могли вносити неправдиві дані про стан здоров'я військовозобов'язаних.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначається, що посадовці ВЛК у Полтавській області могли видавати фіктивні висновки про непридатність чоловіків до служби за станом здоров'я.

Після звернення поліції було переглянуто рішення ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з обліку.

Рішення суду

За результатами перевірки Центральної ВЛК суд скасував постанови 38 мешканцям області, які раніше були визнані непридатними до військової служби.