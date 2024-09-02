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"Азову" потрібні медики в евакуаційну бригаду — нова вакансія в полку

2 вересня 2024 03:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азов — на фронт шукають медиків
Медики "Азову" проходять курс підготовки. Фото: azov.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" шукає на роботу медиків евакуаційного відділення батальйону. Від потенційних кандидатів потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами. Заробітну плату пропонують від 25 до 120 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua у неділю, 1 вересня.

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Робота в "Азові"

Зокрема, бригаді потрібні люди, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону. В обов'язки входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
  • періодичне чергування на пункті сортування поранених;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • організація робочого простору в евакуаційному транспорті;
  • контроль оснащення евакуаційного транспорту;
  • збір та обробка санітарних даних.

На посаду підійде кандидат, який:

  • має досвід роботи на етапах евакуації поранених;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • середня спеціальна або вища медична освіта буде перевагою.

Полк "Азов" пропонує такі в умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

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