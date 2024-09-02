Робота в Азов — на фронт шукають медиків

"Азову" потрібні медики в евакуаційну бригаду — нова вакансія в полку
2 вересня 2024 03:30
Медики "Азову" проходять курс підготовки. Фото: azov.org.ua
Бригада "Азов" шукає на роботу медиків евакуаційного відділення батальйону. Від потенційних кандидатів потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами. Заробітну плату пропонують від 25 до 120 тисяч гривень.
Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua у неділю, 1 вересня.
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Зокрема, бригаді потрібні люди, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону. В обов'язки входитиме:
- надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
- періодичне чергування на пункті сортування поранених;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- організація робочого простору в евакуаційному транспорті;
- контроль оснащення евакуаційного транспорту;
- збір та обробка санітарних даних.
На посаду підійде кандидат, який:
- має досвід роботи на етапах евакуації поранених;
- досвід роботи з ургентними пацієнтами;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- готовність брати участь в медичному плануванні;
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
- дотримування принципів доказової медицини;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
- середня спеціальна або вища медична освіта буде перевагою.
Полк "Азов" пропонує такі в умови роботи:
- офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.
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