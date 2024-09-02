Робота в Азов — на фронт шукають медиків

Медики "Азову" проходять курс підготовки. Фото: azov.org.ua

Бригада "Азов" шукає на роботу медиків евакуаційного відділення батальйону. Від потенційних кандидатів потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами. Заробітну плату пропонують від 25 до 120 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua у неділю, 1 вересня.

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Зокрема, бригаді потрібні люди, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону. В обов'язки входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;

періодичне чергування на пункті сортування поранених;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

організація робочого простору в евакуаційному транспорті;

контроль оснащення евакуаційного транспорту;

збір та обробка санітарних даних.

На посаду підійде кандидат, який:

має досвід роботи на етапах евакуації поранених;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

дотримування принципів доказової медицини;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

середня спеціальна або вища медична освіта буде перевагою.

Полк "Азов" пропонує такі в умови роботи: