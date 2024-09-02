Работа в Азов — на фронт ищут медиков

"Азову" нужны медики в эвакуационную бригаду — новая вакансия в полку
2 сентября 2024 03:30
Медики "Азова" проходят курс подготовки. Фото: azov.org.ua
Бригада "Азов" ищет на работу медиков эвакуационного отделения батальона. От потенциальных кандидатов требуется опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами. Заработную плату предлагают от 25 до 120 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua в воскресенье, 1 сентября.
Читайте также:
Работа в "Азове"
В частности, бригаде нужны люди, которые будут работать в эвакуационной бригаде медицинского пункта батальона. В обязанности будет входить:
- предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
- периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- организация рабочего места в эвакуационном транспорте;
- контроль оснащения эвакуационного транспорта;
- сбор и обработка санитарных данных.
На должность подойдет кандидат, который:
- имеет опыт работы на этапах эвакуации раненых;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
- соблюдает принципы доказательной медицины;
- стремится приблизить качественную медицинскую помощь раненому;
- среднее специальное или высшее медицинское образование будет преимуществом.
Полк "Азов" предлагает следующие условия работы:
- официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.
Читайте Новини.LIVE!