Работа в Азов — на фронт ищут медиков

Медики "Азова" проходят курс подготовки. Фото: azov.org.ua

Бригада "Азов" ищет на работу медиков эвакуационного отделения батальона. От потенциальных кандидатов требуется опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами. Заработную плату предлагают от 25 до 120 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua в воскресенье, 1 сентября.

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В частности, бригаде нужны люди, которые будут работать в эвакуационной бригаде медицинского пункта батальона. В обязанности будет входить:

предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;

периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

организация рабочего места в эвакуационном транспорте;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

сбор и обработка санитарных данных.

На должность подойдет кандидат, который:

имеет опыт работы на этапах эвакуации раненых;

опыт работы с ургентными пациентами;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

соблюдает принципы доказательной медицины;

стремится приблизить качественную медицинскую помощь раненому;

среднее специальное или высшее медицинское образование будет преимуществом.

Полк "Азов" предлагает следующие условия работы: