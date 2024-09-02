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"Азову" нужны медики в эвакуационную бригаду — новая вакансия в полку

2 сентября 2024 03:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — на фронт ищут медиков
Медики "Азова" проходят курс подготовки. Фото: azov.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" ищет на работу медиков эвакуационного отделения батальона. От потенциальных кандидатов требуется опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами. Заработную плату предлагают от 25 до 120 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua в воскресенье, 1 сентября.

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Работа в "Азове"

В частности, бригаде нужны люди, которые будут работать в эвакуационной бригаде медицинского пункта батальона. В обязанности будет входить:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • организация рабочего места в эвакуационном транспорте;
  • контроль оснащения эвакуационного транспорта;
  • сбор и обработка санитарных данных.

На должность подойдет кандидат, который:

  • имеет опыт работы на этапах эвакуации раненых;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдает принципы доказательной медицины;
  • стремится приблизить качественную медицинскую помощь раненому;
  • среднее специальное или высшее медицинское образование будет преимуществом.

Полк "Азов" предлагает следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

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