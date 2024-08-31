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На фронті потрібні люди, які вміють робити операції — кого запрошують до полку "Азов"

31 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує абдомінальним і торакальним хірургам
Хірурги. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи фахівців із вищою медичною освітою. Йдеться про абдомінальних і торакальних хірургів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 25 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки абдомінального, торакального хірурга в "Азов"

Хірург мусить надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади та супроводжувати пацієнтів, що перебувають у важкому стані, до лікувальних закладів. Такий фахівець організовує роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту, збирати й обробляти санітарні дані. Серед періодичних обов'язків: асистування у проведенні навчань медиків підрозділів та чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту, від двох років за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Фахівець повинен бути готовим до праці за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги, внесення активного вкладу в розвиток медичної служби бригади, участі в медичному плануванні, регулярного навчання та підвищення кваліфікації. Від кандидата очікують вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку, дотримування принципів доказової медицини та прагнення наблизити якісну медичну допомогу до поранених.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 25 до 120 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи. За перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень. Можливе переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. У момент перебування поза зоною бойових дій медики проходитимуть профільне навчання.

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