Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб "Азову" потрібні хірурги — скільки готові платити

"Азову" потрібні хірурги — скільки готові платити

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 03:26
Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам
Лікар під час операції. Фото ілюстративне: altamedica.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Потенційні кандидати повинні мати вищу медичну освіту і мінімум два роки досвіду роботи. За виконану роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 12 вересня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
"Азову" потрібні хірурги — скільки готові платити - фото 1
Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот з сайту вакансій

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів буде входити:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • контролювати зовнішні кровотечі, дебридмент та робити хірургічну обробку ран, фасціотомія;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає неврологів. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.

Також бригаді потрібні люди, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" вакансії війна в Україні
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації