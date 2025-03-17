Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азов" шукає бойових медиків — скільки платять arrow

"Азов" шукає бойових медиків — скільки платять

17 березня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують бойовим медикам
Медсестра допомагає пораненому. Фото ілюстративне: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу бойових медиків. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід роботи з пораненими та задовільну фізичну підготовку. За виконання робіт платитимуть від 20 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 17 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азову" потрібні електрозварники — скільки платять - фото 1
Вакансія електрозварника у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки бойових медиків взводу 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
  • медичний супровід штурмових операцій;
  • періодичне чергування на пункті сортування поранених;
  • проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
  • організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
  • контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
  • комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
  • збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
  • задовільну фізичну підготовку та фізичний/психологічний стан;
  • досвід роботи з пораненими;
  • пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
  • готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
  • грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригаді "Азов" потрібні фахівці, які готові надати медичну допомогу в бойових умовах. Мова йде про санітарів групи спецпризначення.

Також бійці пропонують роботу танкістам. Зокрема, "Азов" розглядає в тому числі тих кандидатів, які не мають бойового досвіду. Головне — мати вмотивованість.

ЗСУ робота гроші зарплатня війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама