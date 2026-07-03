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Головна Штаб Атака РФ на Україну: збито 83 цілі, є влучання на 16 локаціях

Атака РФ на Україну: збито 83 цілі, є влучання на 16 локаціях

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 09:52
Обстріл України 3 липня: ППО збила 83 ворожі цілі
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 107-ма безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або подавити 82 ворожі дрони та керовану авіаційну ракету, проте зафіксовано влучання на 16 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 3 липня

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ — Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із окупованого Донецьку.

Атака РФ на Україну: збито 83 цілі, є влучання на 16 локаціях - фото 1
Результати роботи ППО 3 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 3 липня сили протиповітряної оборони знищили або подавили 82 ворожих дрони та веровану авіаційну ракету

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Водночас зафіксовано влучання 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих дронів на 5 локаціях.

Як писали раніше Новини.LIVE, Сили оборони ліквидували елітний російський отряд диверсантів у Степногірську. Українські бійці дали росіянам шанс зберегти життя і запропонували скласти зброю, але ті відкрили вогонь у відповідь та були повністю знищені.

Також ми писали, що українські військові почали активно застосовувати дрони-таксі на фронті. Нині це вже стало системним рішенням, яке використовується для транспортування та запуску менших безпілотників. 

обстріли ППО дрони
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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