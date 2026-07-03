Обстрел Украины 3 июля: ПВО сбила 83 вражеские цели

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские войска осуществили очередной массированный запуск с использованием 107 беспилотников и ракет. Силам противовоздушной обороны по состоянию на утро удалось уничтожить или подавить 82 вражеских дрона и управляемую авиационную ракету, однако зафиксировано попадание в 16 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины 3 июля

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами "Гербера", "Италмас" и беспилотниками-имитаторами "Пародия". Запуски осуществлялись с территории РФ — Орла, Курска, Шаталова, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка.

Результаты работы ПВО 3 июля. Фото: Воздушные силы ВСУ

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 3 июля силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 82 вражеских дрона и одну управляемую авиационную ракету.

Читайте также:

В то же время зафиксировано попадание 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БПЛА в 16 точках, а также падение сбитых дронов в 5 точках.

Как ранее писали Новини.LIVE, силы обороны ликвидировали элитный российский отряд диверсантов в Степногорске. Украинские бойцы дали россиянам шанс спасти жизнь и предложили сложить оружие, но те открыли ответный огонь и были полностью уничтожены.

Также мы писали, что украинские военные начали активно применять дроны-такси на фронте. Сейчас это уже стало системным решением, которое используется для транспортировки и запуска более мелких беспилотников.