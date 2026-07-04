Обстріл України 4 липня: ППО збила 69 ворожих дронів

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 88-ма безпілотниками та ракетами. Станом на ранок 4 липня Силам оборони вдалося знищити або подавити 69 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 4 липня

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ — Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із окупованого Донецьку.

Результати роботи ППО 4 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 4 липня сили протиповітряної оборони знищили або подавили 69 ворожих дронів.

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Як писали раніше Новини.LIVE, українські військові почали активно застосовувати дрони-таксі на фронті. Нині це ноу-хау використовується для транспортування та запуску менших безпілотників.

Також ми повідомляли, що головною ціллю ВМС України є знищення Чорноморського флоту РФ. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Вже зараз більшість російських кораблів вимушена ховатися у Новоросійську.