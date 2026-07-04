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Главная Штаб Атака РФ на Украину: сбито 69 целей, есть попадания в 16 локациях

Атака РФ на Украину: сбито 69 целей, есть попадания в 16 локациях

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 09:38
Обстрел Украины 4 июля: ПВО сбила 69 вражеских дронов
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские войска осуществили очередной массированный запуск с использованием 88 беспилотников и ракет. По состоянию на утро 4 июля Силам обороны удалось уничтожить или подавить 69 вражеских дронов. В то же время зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БПЛА в 16 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины 4 июля

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами «Гербера», «Италмас» и беспилотниками-имитаторами «Пародия». Запуски осуществлялись с территории РФ — Орла, Курска, Шаталова, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка.

Нападение РФ на Украину: сбито 69 целей, нанесены удары по 16 объектам - фото 1
Результаты работы ПВО 4 июля. Фото: Воздушные силы ВСУ

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 4 июля силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 69 вражеских дронов.

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Как ранее писали Новини.LIVE, украинские военные начали активно применять дроны-такси на фронте. Сейчас это ноу-хау используется для транспортировки и запуска более мелких беспилотников.

Также мы сообщали, что главной целью ВМС Украины является уничтожение Черноморского флота РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Уже сейчас большинство российских кораблей вынуждены скрываться в Новороссийске.

обстрелы Генштаб ВСУ Силы обороны Украины
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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