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Як готують мобілізованих до фронту — у ЗСУ поділились подробицями

9 серпня 2024 23:02
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Командир ЗСУ розповів, як мобілізованих готують перед відправленням на фронт
Навчання для новобранців. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

В Україні мобілізовані напередодні відправлення на фронт проходять серйозний вишкіл. Найкращі військові з бойовим досвідом навчають тих, кого призивають.

Про це повідомив командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Володимир Собіпан у коментарі ТСН.

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Він зазначив, що люди часто сприймають не так реальність через різні твердження та інформацію щодо боїв без підготовки. На його думку, це російський наративи, які розганяють у соціальних мережах, але деякі наші громадяни це підхоплюють.

"Це все неправда. Буду казати на прикладі нашого 199 навчального центру", — заявив він.

Військовий пояснив, що сам пройшов тактику, вогневу та інженерну підготовку. Після цього солдат розуміє, що зможе впоратися з бойовим завданням.

"Щоб перед позицією він знав, як йому вдітися, як йому пересуватися, як йому дійти до позиції, як правильно стріляти, коли доведеться вести бій в окопі", — наголосив захисник.

Володимир Собіпан додав, що зараз до мобілізованих відправляють найкращих військових, щоб ті навчили їх усьому.

Базова підготовка чоловіків від 18 до 25 років

В Україні планується проведення загальної фахової та базової підготовки всього чоловічого населення у віці від 18 до 25 років. Керівник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко назвав терміни початку військового вишколу.

Військовий наголосив на тому, що завдяки масовій підготовці населення створюватиметься стабільний резерв. Це дозволить змусити ворога переглянути доцільність ведення подальшої війни. Це також дозволить Україні прораховувати потреби в певному озброєнні та технічному оснащенні на перспективу, звертаючись до союзників за допомогою.

Загальна фахова та базова підготовка чоловічого населення віком від 18 до 25 років планується в Україні з 2025 року. Тимочко назвав відповідні складові цього процесу, які допоможуть у подальшому захисті держави.

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