Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років — у Генштабі ухвалили рішення arrow

Звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років — у Генштабі ухвалили рішення

29 липня 2024 17:55
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Генштабі проти ініціативи зі звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років
Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Генштаб ЗСУ не підтримує внесення змін до законодавства, що розв'язали б питання з чоловіками до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби в мирний час. Вони зазначили, що це може знизити мобілізаційний ресурс.

Про це повідомило Головне управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України у коментарі для Радіо Свобода у понеділок, 29 липня.

Читайте також:

Генштаб про звільнення від служби колишніх "обмежено придатних" до 25 років

Відповідно до наданої інформації, Головне управління персоналу Генерального штабу розглядало на погодження кілька законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України (11379, 11379-1, 11379-2), що стосуються зазначених змін.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", — повідомили в Генштабі.

У відомстві зазначили, що деякі громадяни могли використовувати цей статус для уникнення військової служби в мирний час. Генеральний штаб також вважає, що це може зменшити мобілізаційний потенціал армії.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних сил України особовим складом та виконання ними завдань щодо захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", — додали у відомстві.

Раніше ми розповідали, які документи для отримання відстрочки мають надати багатодітні батьки, які виховують від трьох і більше дітей. Відстрочку від мобілізації можуть отримати навіть ті батьки, які проживають не з усіма своїми дітьми.

Нагадаємо, військовозобов'язаним, які мають двох неповнолітніх дітей і дружину, вагітну третьою дитиною, право на відстрочку не надають. Бронювання від мобілізації такі чоловіки зможуть отримати після того, як третя дитина народиться.

війна закон Україна Генштаб ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ