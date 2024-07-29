В Генштабі проти ініціативи зі звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: скриншот

Генштаб ЗСУ не підтримує внесення змін до законодавства, що розв'язали б питання з чоловіками до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби в мирний час. Вони зазначили, що це може знизити мобілізаційний ресурс.

Про це повідомило Головне управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України у коментарі для Радіо Свобода у понеділок, 29 липня.

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Відповідно до наданої інформації, Головне управління персоналу Генерального штабу розглядало на погодження кілька законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України (11379, 11379-1, 11379-2), що стосуються зазначених змін.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", — повідомили в Генштабі.

У відомстві зазначили, що деякі громадяни могли використовувати цей статус для уникнення військової служби в мирний час. Генеральний штаб також вважає, що це може зменшити мобілізаційний потенціал армії.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних сил України особовим складом та виконання ними завдань щодо захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", — додали у відомстві.

Раніше ми розповідали, які документи для отримання відстрочки мають надати багатодітні батьки, які виховують від трьох і більше дітей. Відстрочку від мобілізації можуть отримати навіть ті батьки, які проживають не з усіма своїми дітьми.

Нагадаємо, військовозобов'язаним, які мають двох неповнолітніх дітей і дружину, вагітну третьою дитиною, право на відстрочку не надають. Бронювання від мобілізації такі чоловіки зможуть отримати після того, як третя дитина народиться.