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Освобождение от службы бывших ограниченно годных до 25 лет — в Генштабе приняли решение

29 июля 2024 17:55
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Генштабе против инициативы по освобождению от службы бывших ограниченно годных до 25 лет
Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным мужчиной. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Генштаб ВСУ не поддерживает внесения изменений в законодательство, которые бы разрешили вопросы с мужчинами до 25 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригодных" и были освобождены от срочной службы в мирное время. Они отметили, что это может снизить мобилизационный ресурс.

Об этом сообщило Главное управление коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины в комментарии Радио Свобода в понедельник, 29 июля.

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Согласно предоставленной информации, Главное управление персонала Генерального штаба рассматривало на согласование несколько законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины (11379, 11379-1, 11379-2), касающиеся указанных изменений.

"Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации... указанные законопроекты не были поддержаны", — сообщили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что некоторые граждане могли использовать этот статус во избежание военной службы в мирное время. Генеральный штаб также считает, что это может снизить мобилизационный потенциал армии.

"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнения мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом и выполнению ими задач по защите государства и восстановлению его территориальной целостности", — добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, какие документы для получения отсрочки должны предоставить многоднтные родители, которые воспитывают от трех и более детей. Отсрочку от мобилизации могут получить даже родители, проживающие не со всеми своими детьми.

Напомним, военнообязанным, имеющим двоих несовершеннолетних детей и жену, беременную третьим ребенком, право на отсрочку не предоставляют. Бронирование от мобилизации такие мужчины смогут получить после того, как родится третий ребенок.

война закон Украина Генштаб ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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