ЗСУ уразили завод електроніки для Іскандерів та Х-101 у Воронежі

Горить завод у Росії в результаті ударів ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Сили оборони України завдали удару по заводу у російському Воронежі, який виробляє електронні компоненти для ракет "Іскандер" та крилатих ракет Х-101. Для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. У Генштабі заявляють, що це підприємство є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ у понеділок, 22 червня.

ЗСУ атакували завод з виробництва електроніки у Воронежі

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що під удар потрапило підприємство, яке виробляє електроніку для російських ракетних систем, зокрема оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" та крилатих ракет Х-101. Також його продукція використовується у системах протиповітряної оборони РФ.

Завод входить до кооперації російського ВПК та забезпечує виробництво широкого спектра електронних компонентів для ракетного озброєння.

"Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК "Іскандер". Також, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Зокрема: транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101; напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К"; діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1", — повідомили у Генштабі.

У відомстві наголосили, що продукція цього підприємства безпосередньо використовується у виробництві високоточної зброї, якою російські війська завдають ударів по Україні.

Також у Генштабі підкреслили, що ураження таких об’єктів зменшує виробничі можливості РФ у сфері ракетного озброєння і є частиною системної роботи зі зниження військового потенціалу агресора.

Операції із ураження інфраструктури російського ВПК, за даними військових, продовжаться.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

ЗСУ уразили центр космічного зв'язку у Московській області

Сили оборони України упродовж 21 червня та в ніч проти 22 червня завдали серії ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних сил. Під ураження потрапили об’єкти зв’язку, навчальні полігони операторів БпЛА та логістичні вузли. Також підтверджено ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що одним із ключових об’єктів став центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області. Після удару на території підприємства спостерігалося масштабне задимлення, а наслідки та розмір завданих втрат наразі уточнюються.

Окремо українські військові уразили низку об’єктів на тимчасово окупованих та прикордонних територіях. Зокрема, йдеться про полігон підготовки операторів безпілотників у районі Дебальцевого на Луганщині, а також пункти управління БпЛА поблизу Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Також під вогневий вплив потрапили командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та поблизу Покровська на Донеччині. Крім того, уражено автомобільний міст у районі Василівки на Запоріжжі, який, за даними Генштабу, використовується для забезпечення російських військ.

"За результатами додаткового аналізу даних підтверджено ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України", — повідомили у Генштабі.

У військовому командуванні наголосили, що всі уражені об’єкти є частиною логістичної та бойової системи російської армії, яка забезпечує ведення війни проти України.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські окупаційні війська активізували наступальні дії на фронті та збільшили кількість щоденних штурмів, однак зазнають значних втрат. Попри застосування авіації та дронів, українські сили стримують атаки противника та утримують позиції. Про це розповів військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик.

Новини.LIVE також писали, що 19 червня 2026 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські підрозділи на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках. Він заслухав доповіді командирів про ситуацію на фронті та дії російських військ. За підсумками поїздки ухвалено рішення для посилення оборони на ключових ділянках.