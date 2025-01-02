У Міноборони показали дрон, яким можна керувати через оптоволокно

Дрон. Фото: Міноборони

Міністерство оборони провело демонстраційний показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно. У заході взяли участь українські виробники.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 2 січня.

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Відомо, що вітчизняні виробництва продемонстрували понад десяток моделей своїх дронів, які здатні нести навантаження вагою до трьох кілограмів.

"Новітні розробки позитивно оцінили досвідчені оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ та виявили зацікавленість у постачанні їх до підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Дрон. Фото: Міноборони

Начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони Євгеній Ткаченко зауважив, що ворог продовжує нарощення спроможностей із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому необхідно нівелювати цю перевагу.

Дрон. Фото: Міноборони

Він вважає, що українські виробники показують свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки.

"FPV-дрони, презентовані на показі, перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії", — додав Ткаченко.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, військові ГУР отримали безпілотний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV від благодійників зі США.

Також Міноборони допустило вже понад 1300 зразків озброєння та військової техніки до експлуатації в ЗСУ, з яких майже 75% — українського виробництва.