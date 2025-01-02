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ВСУ получат дроны, которые управляются через оптоволокно — фото

2 января 2025 18:03
Евгения Брюховецкая - редактор
В Минобороны показали дрон, которым можно управлять через оптоволокно
Дрон. Фото: Минобороны
Евгения Брюховецкая - редактор

Министерство обороны провело демонстрационный показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно. В мероприятии приняли участие украинские производители.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 2 января.

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Дроны, которые управляются через оптоволокно

Известно, что отечественные производства продемонстрировали более десятка моделей своих дронов, которые способны нести нагрузку весом до трех килограммов.

"Новейшие разработки положительно оценили опытные операторы БпЛА военнослужащие ВСУ и проявили заинтересованность в поставке их в подразделения", — говорится в сообщении.

Дроны с оптоволоконным управлением для ВСУ - новейшая технология
Дрон. Фото: Минобороны

Начальник управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны Евгений Ткаченко отметил, что враг продолжает наращивание возможностей по применению технологий управления дронами через оптоволокно, поэтому необходимо нивелировать это преимущество.

Современные дроны для ВСУ: управление через оптоволокно
Дрон. Фото: Минобороны

Он считает, что украинские производители показывают свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и воплощать в жизнь новейшие разработки.

"FPV-дроны, представленные на показе, находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии", — добавил Ткаченко

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Скриншот поста Минобороны

Напомним, военные ГУР получили беспилотный комплекс Hazard и автомобиль HMMWV от благотворителей из США.

Также Минобороны допустило уже более 1300 образцов вооружения и военной техники к эксплуатации в ВСУ, из которых почти 75% — украинского производства.

Минобороны ВСУ технологии дроны производство беспилотник

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