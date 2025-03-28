ЗСУ атакували пункту пропуску РФ на Брянщині

Український військовий під час знищення ворогів. Фото: Генштаб ЗСУ

27 березня 2025 року українські військові атакували прикордонний пункт пропуску росіян у Брянській області. В результаті успішного удару ЗСУ ліквідовано до 40 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у п'ятницю, 28 березня.

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"27 березня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

А також зазначили, що в результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією, ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

У Генштабі пояснили, що цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії країни-агресорки, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах. Таким чином РФ руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українців.

Відомо, що з локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських безпілотників по території України. Відтак, знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня російські окупанти масовано атакували Україну безпілотниками. Ворог випустив загалом 163 дрони.

Крім того, Росія використовує Херсонську область як полігон для навчання своїх операторів БпЛА.