ВСУ атаковали пункт пропуска РФ на Брянщине

ВСУ атаковали пункт пропуска, с которого РФ запускала БпЛА
27 марта 2025 года украинские военные атаковали пограничный пункт пропуска россиян в Брянской области. В результате успешного удара ВСУ ликвидировано до 40 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 28 марта.
ВСУ успешно атаковали пункт пропуска в России
"27 марта 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", что в районе Случовска Брянской области РФ", — сообщили в Генштабе ВСУ.
А также отметили, что в результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительной информации, ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.
В Генштабе объяснили, что этот авиаудар стал ответом на циничные действия армии страны-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам. Таким образом РФ разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинцев.
Известно, что с локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских беспилотников по территории Украины. Следовательно, уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении.
Напомним, что в ночь на 28 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину беспилотниками. Враг выпустил в общей сложности 163 дрона.
Кроме того, Россия использует Херсонскую область как полигон для обучения своих операторов БпЛА.
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