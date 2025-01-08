Військовий збір, повторне ВЛК, онлайн бронювання — які будуть зміни в Україні у 2025 році

Військовозобов’язані громадяни в черзі на ВЛК. Фото: sk1.tv

В перші два місяці 2025 року українців чекають зміні щодо питань зв'язаних з мобілізацією і не тільки. Вони є важливими, тому про це варто знати.

Повідомляє "СТОПКОР" з посиланням на військового адвоката Дарію Глодняк.

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Вже з 1 січня розпочинає роботу процедура створення експертних команд, які займатимуться переоглядом громадян із другою та третьою групами інвалідності, якщо термін дії попереднього статусу завершився.

Нове зобов’язання з'явилося і для фізичних осіб-підприємців — до 20 січня потрібно сплатити військовий збір у розмірі 800 гривень за січень. Це стосується лише підприємців, які працюють у першій, другій чи четвертій групах ФОП, і стосується оподаткування їхнього особистого доходу.

Ще одним важливим дедлайном є 4 лютого — останній день для переогляду осіб зі статусом обмежено-придатних. Невиконання обов’язку може мати для військовозобов'язаних наслідки для подальшого перебування у списках резерву.

Зміни стосуються і періоду воєнного стану — 7 лютого завершується його дія. У зв’язку з цим громадяни, які мали відстрочку від мобілізації, повинні повторно підтвердити свій статус, надавши відповідні документи.

Протягом лютого підприємці знову будуть зобов’язані сплатити військовий збір. До 20 лютого ФОП мають переказати 800 гривень за лютий. Це необхідно зробити своєчасно, аби уникнути можливих штрафів. Мова йде про ФОП 1, 2 та 4 груп.

Лютий завершиться ще одним нововведенням — 28 числа Україна переходить на онлайн-бронювання. Паперові процедури, які діяли за постановою №76, більше не будуть актуальними. Від березня усі операції з бронювання працівників відбуватимуться виключно через додаток "Дія".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які три види повісток можуть отримати українці у січні 2025 року.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаних громадян України, які мають відстрочку або заброньовані — не повинні проходили ВЛК. Однак є умова, за якої направити таких осіб на комісію мають обов'язково.