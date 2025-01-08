Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Знову ВЛК та онлайн бронювання — що чекає українців у 2025 році arrow

Знову ВЛК та онлайн бронювання — що чекає українців у 2025 році

8 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Військовий збір, повторне ВЛК, онлайн бронювання — які будуть зміни в Україні у 2025 році
Військовозобов’язані громадяни в черзі на ВЛК. Фото: sk1.tv
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В перші два місяці 2025 року українців чекають зміні щодо питань зв'язаних з мобілізацією і не тільки. Вони є важливими, тому про це варто знати.

Повідомляє "СТОПКОР" з посиланням на військового адвоката Дарію Глодняк.

Читайте також:

Що зміниться протягом січня та лютого 2025 року

Вже з 1 січня розпочинає роботу процедура створення експертних команд, які займатимуться переоглядом громадян із другою та третьою групами інвалідності, якщо термін дії попереднього статусу завершився.

Нове зобов’язання з'явилося і для фізичних осіб-підприємців — до 20 січня потрібно сплатити військовий збір у розмірі 800 гривень за січень. Це стосується лише підприємців, які працюють у першій, другій чи четвертій групах ФОП, і стосується оподаткування їхнього особистого доходу.

Ще одним важливим дедлайном є 4 лютого — останній день для переогляду осіб зі статусом обмежено-придатних. Невиконання обов’язку може мати для військовозобов'язаних наслідки для подальшого перебування у списках резерву.

Зміни стосуються і періоду воєнного стану — 7 лютого завершується його дія. У зв’язку з цим громадяни, які мали відстрочку від мобілізації, повинні повторно підтвердити свій статус, надавши відповідні документи.

Протягом лютого підприємці знову будуть зобов’язані сплатити військовий збір. До 20 лютого ФОП мають переказати 800 гривень за лютий. Це необхідно зробити своєчасно, аби уникнути можливих штрафів. Мова йде про ФОП 1, 2 та 4 груп.

Лютий завершиться ще одним нововведенням — 28 числа Україна переходить на онлайн-бронювання. Паперові процедури, які діяли за постановою №76, більше не будуть актуальними. Від березня усі операції з бронювання працівників відбуватимуться виключно через додаток "Дія".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які три види повісток можуть отримати українці у січні 2025 року.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаних громадян України, які мають відстрочку або заброньовані — не повинні проходили ВЛК. Однак є умова, за якої направити таких осіб на комісію мають обов'язково.

податки мобілізація війна в Україні відстрочка ВЛК Бронь від мобілізації

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:45 Пенсіонери можуть втратити виплати у 2025 році — перелік підстав

Термінова новина

05:29 У Києві втретє з ночі лунає тривога

05:05 Місцями сильні пориви вітру та дощі — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Знову ВЛК та онлайн бронювання — що чекає українців у 2025 році

03:38 "Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:22 Росіяни скаржаться на вибухи в Енгельсі — горить нафтобаза

Термінова новина

03:17 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

03:07 У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо

02:30 Які повістки можуть отримати українці у січні 2025 — три види

02:20 Хто потрапить до антикорупційної ради Міноборони України

05:45 Пенсіонери можуть втратити виплати у 2025 році — перелік підстав

Термінова новина

05:29 У Києві втретє з ночі лунає тривога

05:05 Місцями сильні пориви вітру та дощі — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Знову ВЛК та онлайн бронювання — що чекає українців у 2025 році

03:38 "Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:22 Росіяни скаржаться на вибухи в Енгельсі — горить нафтобаза

Термінова новина

03:17 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

03:07 У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо

02:30 Які повістки можуть отримати українці у січні 2025 — три види

02:20 Хто потрапить до антикорупційної ради Міноборони України

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем