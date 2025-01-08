Военный сбор, повторное ВВК, онлайн бронирование - какие будут изменения в Украине в 2025 году

Военнообязанные граждане в очереди на ВВК. Фото: sk1.tv

В первые два месяца 2025 года украинцев ждут изменении по вопросам связанных с мобилизацией и не только. Они являются важными, поэтому об этом стоит знать.

Сообщает "СТОПКОР" со ссылкой на военного адвоката Дарью Глодняк.

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Что изменится в течение января и февраля 2025 года

Уже с 1 января начинает работу процедура создания экспертных команд, которые будут заниматься переосвидетельствованием граждан со второй и третьей группами инвалидности, если срок действия предыдущего статуса завершился.

Новое обязательство появилось и для физических лиц-предпринимателей — до 20 января нужно уплатить военный сбор в размере 800 гривен за январь. Это касается только предпринимателей, работающих в первой, второй или четвертой группах ФЛП, и касается налогообложения их личного дохода.

Еще одним важным дедлайном является 4 февраля — последний день для переосвидетельствования лиц со статусом ограниченно-пригодных. Невыполнение обязанности может иметь для военнообязанных последствия для дальнейшего пребывания в списках резерва.

Изменения касаются и периода военного положения — 7 февраля завершается его действие. В связи с этим граждане, которые имели отсрочку от мобилизации, должны повторно подтвердить свой статус, предоставив соответствующие документы.

В течение февраля предприниматели снова будут обязаны уплатить военный сбор. До 20 февраля ФЛП должны перевести 800 гривен за февраль. Это необходимо сделать своевременно, чтобы избежать возможных штрафов. Речь идет о ФЛП 1, 2 и 4 групп.

Февраль завершится еще одним нововведением — 28 числа Украина переходит на онлайн-бронирование. Бумажные процедуры, которые действовали по постановлению №76, больше не будут актуальными. С марта все операции по бронированию работников будут происходить исключительно через приложение "Дія".

Напомним, недавно мы писали, какие три вида повесток могут получить украинцы в январе 2025 года.

Также мы сообщали, что военнообязанные граждане Украины, которые имеют отсрочку или забронированы — не должны проходили ВВК. Однако есть условие, при котором направить таких лиц на комиссию должны обязательно.