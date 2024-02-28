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Снижение призывного возраста в Украине может стать угрозой ее экономике, — NYT

28 февраля 2024 08:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Снижение призывного возраста в Украине может стать угрозой ее экономике, — NYT
Украинские призовники. Иллюстративное фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Снижение призывного возраста в Украине позволит отправить в бой "более стройных и здоровых солдат" и отдохнуть военным, уже долгое время находящимся на фронте. Однако это может иметь другие более угрожающие последствия. В частности, снижение призывного возраста может повлиять на экономику Украины и создаст риски для дальнейшей поддержки численности населения.

Об этом сообщает The New York Times.

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Издание акцентирует, что сейчас в Украине втрое больше мужчин 40 лет, чем 20-летних, соответственно, если отправлять все больше мужчин младшего призывного возраста на фронт, это может повлиять на рождаемость и численность населения, учитывая вероятные потери на войне.

"Как и в большинстве бывших советских республик, в Украине мало 20-летних, потому что рождаемость резко упала во время глубокой экономической депрессии 1990-х годов. Из-за этого демографического спада сейчас в Украине втрое больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет", — говорится в статье.

Это, в свою очередь, через десятки лет может привести к уменьшению числа мужчин призывного и трудоспособного возраста. Позже следствием этого станет риск и угрозы для безопасности и экономики страны.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в ВСУ следует мобилизовать молодых мужчин. Военный убежден, что с пожилыми людьми выиграть войну с РФ будет очень сложно.

Добавим, военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что даже если в Украине мобилизуют 500 тыс. мужчин, которые нужны сейчас на фронте, то их все равно "нереально будет научить и отправить воевать".

война
Украина
возраст
военный призыв
The New York Times
экономика
мобилизация
предельный возраст

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