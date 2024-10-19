Костенко поддержал снижение мобилизационного возраста до 20 лет

Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Фото: скриншот с видео

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко отреагировал на предложение снизить мобилизационный возраст до 20 лет. По его словам, если Конституцией определено, что человек с 21 может стать депутатом, то солдатом с 20 также может быть.

Об этом Роман Костенко сказал для NV в субботу, 19 октября.

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Снижение мобилизационного возраста

"Если Конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом с 20 он также может стать", — подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что это исключительно его позиция. По словам Костенко, вопрос нардеп обсуждал с конгрессменами в ходе неофициальных разговоров.

"Но я никогда не говорил, что всех за уши — и в армию. Я говорил, что давайте мотивировать молодежь, в частности, финансово. Чтобы она шла и помогала нам на поле боя", — отметил он.

Нардеп добавил, что не поддерживает так называемую "бусификацию", поскольку она точно не мотивирует.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что повышенная мотивация граждан присоединяться к армии связана с принятием нового закона о мобилизации.

Также теперь представители ТЦК и СП обязаны проверять военно-учетные документы мужчин посредством видеофиксации.