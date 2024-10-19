Костенко поддержал снижение мобилизационного возраста до 20 лет

Снижение призывного возраста до 20 — Костенко сделал резкое заявление
Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко отреагировал на предложение снизить мобилизационный возраст до 20 лет. По его словам, если Конституцией определено, что человек с 21 может стать депутатом, то солдатом с 20 также может быть.
Об этом Роман Костенко сказал для NV в субботу, 19 октября.
Снижение мобилизационного возраста
"Если Конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом с 20 он также может стать", — подчеркнул нардеп.
Он подчеркнул, что это исключительно его позиция. По словам Костенко, вопрос нардеп обсуждал с конгрессменами в ходе неофициальных разговоров.
"Но я никогда не говорил, что всех за уши — и в армию. Я говорил, что давайте мотивировать молодежь, в частности, финансово. Чтобы она шла и помогала нам на поле боя", — отметил он.
Нардеп добавил, что не поддерживает так называемую "бусификацию", поскольку она точно не мотивирует.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что повышенная мотивация граждан присоединяться к армии связана с принятием нового закона о мобилизации.
Также теперь представители ТЦК и СП обязаны проверять военно-учетные документы мужчин посредством видеофиксации.
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