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Зміни у форматі навчання в аспірантурі — чи мобілізують тих, хто навчається на контракті

25 червня 2024 22:06
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Артур Кот
Редактор
Чи можуть мобілізувати аспірантів, які навчаються на контрактній формі, після змін у законодавстві
Студенти аспірантури. Фото: uworld.news
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

В Україні змінили правила вступу до аспірантури, скасувавши можливість навчатися на контрактній формі. Але тих аспірантів, які вступили раніше, ці нововведення не торкнуться — вони залишаться в аспірантурі і, відповідно, не втратять відстрочку від мобілізації.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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В Україні змінили певні норми законодавства у царині здобуття наукового ступеню в рамках аспірантури.

"Змінили умови вступної кампанії для аспірантів у цьому році, тепер для аспірантів-вступників на денну форму навчання будуть передбачені тільки бюджетні місця, за контрактом навчатись не можна буде", — пояснили фахівці у відповідь на запит одного із українських громадян.

Чи скасує це відстрочку для аспірантів-контрактників

Але ці зміни зачеплять лише нових студентів, які вступають до аспірантури.

"Нинішніх аспірантів, які вже навчаються на контрактній формі навчання, ці зміни не стосуються", — йдеться у відповіді юристів.

Таким чином, ті аспіранти, які уже навчаються на контрактній формі, залишаться на цих умовах — і, відповідно, не втратять відстрочку від мобілізацію.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

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Також ми повідомляли, як українським студентам виїхати за кордон

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навчання
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Аспірант

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