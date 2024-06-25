Чи можуть мобілізувати аспірантів, які навчаються на контрактній формі, після змін у законодавстві

Студенти аспірантури. Фото: uworld.news

В Україні змінили правила вступу до аспірантури, скасувавши можливість навчатися на контрактній формі. Але тих аспірантів, які вступили раніше, ці нововведення не торкнуться — вони залишаться в аспірантурі і, відповідно, не втратять відстрочку від мобілізації.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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"Змінили умови вступної кампанії для аспірантів у цьому році, тепер для аспірантів-вступників на денну форму навчання будуть передбачені тільки бюджетні місця, за контрактом навчатись не можна буде", — пояснили фахівці у відповідь на запит одного із українських громадян.

Чи скасує це відстрочку для аспірантів-контрактників

Але ці зміни зачеплять лише нових студентів, які вступають до аспірантури.

"Нинішніх аспірантів, які вже навчаються на контрактній формі навчання, ці зміни не стосуються", — йдеться у відповіді юристів.

Таким чином, ті аспіранти, які уже навчаються на контрактній формі, залишаться на цих умовах — і, відповідно, не втратять відстрочку від мобілізацію.

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