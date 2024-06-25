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Изменения в формате обучения в аспирантуре — мобилизуют ли учащихся на контракте

25 июня 2024 22:06
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Артур Кот
Редактор
Могут ли мобилизовать аспирантов, обучающихся на контрактной форме, после изменений в законодательстве
Студенты аспирантуры. Фото: uworld.news
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

В Украине изменили правила поступления в аспирантуру, отменив возможность учиться на контрактной форме. Но вступивших ранее аспирантов эти нововведения не коснутся — они останутся в аспирантуре и, соответственно, не потеряют отсрочку от мобилизации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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В Украине изменили определенные нормы законодательства в области получения научной степени в рамках аспирантуры.

"Изменили условия вступительной кампании для аспирантов в этом году, теперь для аспирантов-поступающих на дневную форму обучения будут предусмотрены только бюджетные места, по контракту учиться будет невозможно", — объяснили специалисты в ответ на запрос одного из украинских граждан.

Отменит ли это отсрочку для аспирантов-контрактников

Но эти изменения коснутся только новых студентов, поступающих в аспирантуру.

"Нынешних аспирантов, которые уже учатся на контрактной форме обучения, эти изменения не касаются", — говорится в ответе юристов.

Таким образом, аспиранты, которые уже учатся на контрактной форме, останутся на этих условиях — и, соответственно, не потеряют отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, как украинским студентам выехать за границу.

образование
учеба
мобилизация
отсрочка
Аспирант

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