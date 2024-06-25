Могут ли мобилизовать аспирантов, обучающихся на контрактной форме, после изменений в законодательстве

Студенты аспирантуры. Фото: uworld.news

В Украине изменили правила поступления в аспирантуру, отменив возможность учиться на контрактной форме. Но вступивших ранее аспирантов эти нововведения не коснутся — они останутся в аспирантуре и, соответственно, не потеряют отсрочку от мобилизации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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В Украине изменили определенные нормы законодательства в области получения научной степени в рамках аспирантуры.

"Изменили условия вступительной кампании для аспирантов в этом году, теперь для аспирантов-поступающих на дневную форму обучения будут предусмотрены только бюджетные места, по контракту учиться будет невозможно", — объяснили специалисты в ответ на запрос одного из украинских граждан.

Отменит ли это отсрочку для аспирантов-контрактников

Но эти изменения коснутся только новых студентов, поступающих в аспирантуру.

"Нынешних аспирантов, которые уже учатся на контрактной форме обучения, эти изменения не касаются", — говорится в ответе юристов.

Таким образом, аспиранты, которые уже учатся на контрактной форме, останутся на этих условиях — и, соответственно, не потеряют отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, как украинским студентам выехать за границу.