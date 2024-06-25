Могут ли мобилизовать аспирантов, обучающихся на контрактной форме, после изменений в законодательстве

Изменения в формате обучения в аспирантуре — мобилизуют ли учащихся на контракте
В Украине изменили правила поступления в аспирантуру, отменив возможность учиться на контрактной форме. Но вступивших ранее аспирантов эти нововведения не коснутся — они останутся в аспирантуре и, соответственно, не потеряют отсрочку от мобилизации.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Аспирантуры на контракте уже нет
В Украине изменили определенные нормы законодательства в области получения научной степени в рамках аспирантуры.
"Изменили условия вступительной кампании для аспирантов в этом году, теперь для аспирантов-поступающих на дневную форму обучения будут предусмотрены только бюджетные места, по контракту учиться будет невозможно", — объяснили специалисты в ответ на запрос одного из украинских граждан.
Отменит ли это отсрочку для аспирантов-контрактников
Но эти изменения коснутся только новых студентов, поступающих в аспирантуру.
"Нынешних аспирантов, которые уже учатся на контрактной форме обучения, эти изменения не касаются", — говорится в ответе юристов.
Таким образом, аспиранты, которые уже учатся на контрактной форме, останутся на этих условиях — и, соответственно, не потеряют отсрочку от мобилизации.
Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.
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