Возвращение из СОЧ — СМИ узнали, сколько военных снова возобновилось на службе

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные, впервые ушедшие в СОЧ, могут до 1 января без несения уголовной ответственности вернуться на службу в другую воинскую часть. Это уже сделали 6 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ в пятницу, 29 ноября.

Читайте также:

Возвращение военных из СОЧ

Как отмечает собеседник издания из Генштаба ВСУ, за ноябрь в ряды украинской армии вернулись шесть тысяч военных, самовольно покинувших служебную часть. Отмечают, что добровольно возвращающихся из СОЧ зачисляют в батальоны резерва. Уже оттуда они будут распределяться в подразделения, в которых они продолжат службу.

В то же время, как сообщил собеседник, вернуться можно будет не в любое подразделение. Людей будут направлять в определенные воинские части.

Командование мониторит этот процесс. В случае, если личный состав будет массово идти в СЗЧ, будут проводить проверку. Если во время проверки будет выявлено небрежное исполнение обязанностей командиром подразделения, его привлекут к дисциплинарной ответственности.

"Может быть, речь идет о понижении в должности или в звании. Тех, кто не сможет работать с личным составом, переведут на низшие штабные должности", — отметил собеседник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военную часть или дезертировал.

Украинские военные, впервые самовольно покинувшие место несения службы, имеют время до 1 января, чтобы вернуться в части. Если они это сделают, будут освобождены от уголовной ответственности.