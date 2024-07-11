Перелом замість мобілізації — у Дніпрі вигадали нову схему ухилення від служби

Чоловік сидить із гіпсом на нозі. Ілюстративне фото: ortomedica.ua

У Дніпрі невідомі пропонують військовозобов'язаним чоловікам "унікальну можливість уникнути мобілізації не залишаючи країни". Йдеться про перелом кінцівок нібито лікарем, а ціна "залежить від місця впливу".

Фото оголошень оприлюднили місцеві Telegram-канали, однак згодом швидко видалили.

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"Швидко та професійно надаю відстрочку. Профільна медична освіта. Точковий вплив. Використання якісної анестезії. Відстеження стану під час відновлення. Допомога під час оформлення необхідних документів", — зазначили в одному з оголошень.

Скриншот оголошення про послуги для ухилянтів від мобілізації

Також "лікар" обіцяє знижку у випадку повторного звернення, тобто якщо одного перелому буде замало.

Водночас українці, які скористалися послугами, зазначили, що "лікар просто майстер", а "в нинішніх умовах по-іншому ніяк".

Скриншот оголошення про послуги для ухилянтів від мобілізації

Чи можна отримати відстрочку через перелом кінцівки

Нагадаємо, що адвокат Андрій Топчій відповів, чи може отримати відстрочку від мобілізації чоловік, якщо у нього зламана кінцівка. За його словами, закон містить пункт про переломи кісток, однак постанова щодо непридатності до служби ухвалюється також на підставі інших статей.

Крім того, відомо, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації. Так, перелік підстав для мобілізації, зокрема реабілітація, міститься в відповідному законі.

Додамо, що в Міноборони анонсували появу нової функції в додатку "Резерв+" — автоматичної відстрочки. На неї можуть претендувати дві категорії українців.