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Сломать ноги, чтобы не мобилизоваться — уклонисты придумали новый метод "откосить" от армии

11 июля 2024 07:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Перелом вместо мобилизации — в Днепре придумали новую схему уклонения от службы
Мужчина сидит с гипсом на ноге. Иллюстративное фото: ortomedica.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Днепре неизвестные предлагают военнообязанным мужчинам "уникальную возможность избежать мобилизации не покидая страну". Речь идет о переломе конечностей якобы врачом, а цена "зависит от места воздействия".

Фото объявлений обнародовали местные Telegram-каналы, однако вскоре быстро удалили.

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Новый метод уклонения от мобилизации

"Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии. Отслеживание состояния при восстановлении. Помощь при оформлении необходимых документов", — отметили в одном из объявлений.

В Днепре ломают ноги и руки во избежание мобилизации
Скриншот объявления об услугах для уклоняющихся от мобилизации

Также "врач" обещает скидку в случае повторного обращения, то есть если одного перелома будет маловато.

В то же время украинцы, воспользовавшиеся услугами, отметили, что "врач просто мастер", а "в нынешних условиях по-другому никак".

Можно ли получить отсрочку, если сломал ногу/руку
Скриншот объявления об услугах для уклоняющихся от мобилизации

Можно ли получить отсрочку из-за перелома конечности

Напомним, что адвокат Андрей Топчий ответил, может ли получить отсрочку от мобилизации мужчина, если у него сломана конечность. По его словам, закон содержит пункт о переломах костей, однако постановление о непригодности к службе принимается также на основании других статей.

Кроме того, известно, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации. Так, перечень оснований для мобилизации, в частности реабилитация, содержится в соответствующем законе.

Добавим, что в Минобороны анонсировали появление новой функции в приложении "Резерв+" — автоматической отсрочки. На него могут претендовать две категории украинцев.

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