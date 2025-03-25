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Жорін сказав, як впливає інформація про перемир'я на бойців

25 березня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Жорін заявив, що інформаційний фон щодо перемир'я має негативний вплив на бійців
Екскомандир полку АЗОВ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на можливе перемир'я. Він зазначив, що це в якомусь вигляді буде, однак інформаційний фон щодо цього має негативний вплив на бійців, оскільки ситуація на фронті інша, а інформаційна робота в країні — провалена.

Про це він військовий написав у своєму Telegram-каналі.

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"Очевидно, що в якомусь вигляді (поки взагалі неясно в якому) перемирʼя буде. Але весь цей інформаційний фон, який ми бачимо навколо процесу переговорів, дуже впливає навіть на найбільш мотивованого бійця", — написав він.

Жорін уточнив, що цей фон має вплив на ініціативу, силу та енергію воювати. Причому не всі у війську добровольці, і людям часто і так досить складно знайти в собі сили боротись. Також військовий конкретизував, що мова йде різницю ситуації у новинах та безпосередньо на фронті.

"Ця ситуація має негативний вплив і на добровольців. Як мінімум, коли бачиш, що майже всі новини присвячені обговоренню майбутнього перемирʼя, а на фронті спостерігаєш геть іншу картину — це не може не зай***вати", — йдеться у повідомленні Жоріна.

Крім того, він додав, що інформаційна робота в країні не просто провалена, а навпаки, її взагалі немає.

"Хотів написати, що комунікаційна стратегія держави, мотиваційна робота з населенням та з військовими зокрема зараз важлива, як ніколи. Але згадав, що інформаційна робота у нас не те, що провалена — вона відсутня", — резюмував військовий.

Нагадаємо, нещодавно Жорін заявив, що підтримує ініціативу нардепів знизити граничний мобілізаційний вік в Україні з 60 до 55 років.

Також ми писали, що у неділю делегації України та США провели переговори в Ер-Ріяді щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. В понеділок вже була зустріч між Москвою і Вашингтоном. Після цього стало відомо, що українська делегація залишиться у Саудівській Аравії ще на день для нової зустрічі із США.

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