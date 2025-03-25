Жорин заявил, что информационный фон относительно перемирия имеет негативное влияние на бойцов

Экс-командир полка АЗОВ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Скриншот

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на возможное перемирие. Он отметил, что это в каком-то виде будет, однако информационный фон по этому поводу имеет негативное влияние на бойцов, поскольку ситуация на фронте другая, а информационная работа в стране — провалена.

Об этом он военный написал в своем Telegram-канале.

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"Очевидно, что в каком-то виде (пока вообще неясно в каком) перемирие будет. Но весь этот информационный фон, который мы видим вокруг процесса переговоров, очень влияет даже на самого мотивированного бойца", — написал он.

Жорин уточнил, что этот фон влияет на инициативу, силу и энергию воевать. Причем не все в армии добровольцы, и людям часто и так достаточно сложно найти в себе силы бороться. Также военный конкретизировал, что речь идет о разнице ситуации в новостях и непосредственно на фронте.

"Эта ситуация имеет негативное влияние и на добровольцев. Как минимум, когда видишь, что почти все новости посвящены обсуждению будущего перемирия, а на фронте наблюдаешь совсем другую картину — это не может не занима***вать", — говорится в сообщении Жорина.

Кроме того, он добавил, что информационная работа в стране не просто провалена, а наоборот, ее вообще нет.

"Хотел написать, что коммуникационная стратегия государства, мотивационная работа с населением и с военными в частности сейчас важна, как никогда. Но вспомнил, что информационная работа у нас не то, что провалена — она отсутствует", — резюмировал военный.

Напомним, недавно Жорин заявил, что поддерживает инициативу нардепов снизить предельный мобилизационный возраст в Украине с 60 до 55 лет.

Также мы писали, что в воскресенье делегации Украины и США провели переговоры в Эр-Рияде по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. В понедельник уже была встреча между Москвой и Вашингтоном. После этого стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на день для новой встречи с США.