Жителям Бердянська пропонують вступити до армії РФ на зарплату 400 тисяч рублів — чи правда це

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів. Однак на ділі виплати виявляються не лише набагато меншими, але й приходять із затримками.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Один з мешканців Бердянська розповів, що окупанти заманюють місцевих на мобілізацію і в так звані добровольчі батальйони, обіцяючи "золоті гори".

"Вони кажуть про те, що ніби будуть сплачувати в окупантському війську 210 000 рублів на місяць заробітної плати й 195 000 так званих "підйомних"", — розповів Віктор Дудукалов.

Однак ті люди — їх, як кажуть, одиниці, — які пристали на пропозицію та приєднались до армії РФ, одразу отримують недвозначні натяки, що вони не повинні розраховувати на такі суми.

У результаті, кошти приходять набагато менші, а часто й взагалі затримуються.

"Про це треба казати, щоб люди якомога більше не велись на їхні закиди про те, що там будуть захмарні заробітні плати і таке інше", — попередив заступник голови райради Бердянська.

Дизмораль в російській армії

"Окупанти в напруженому стані перебувають, тому що по Бердянську протягом останніх трьох майже місяців постійно летять безпілотники, і не всі з них вони збивають", — пояснив занепокоєння росіян пан Дудукалов.

В армії, каже, мотивація абсолютно відсутня. Звичною справою у Бердянську стали випадки залишення військових частин, розшуки особового складу, які разом зі зброєю йдуть у самоволку.

"Коли вони потрапляють в наші міста і бачать, що там не підтримують Росію і що там не чекають на них і люди не раді їм абсолютно. А місцеві тим більше стороняться окупантів. А потім вони ще й розуміють, що на фронті в них "відʼємний" наступ, то дизмораль до такого доходить, що постійні випадки саботажу і розборок між собою", — повідомив Віктор Дудукалов.

Нагадаємо, росіяни також обманом змушують іноземних студентів підписувати контракт зі Збройними силами РФ.