Жителям Бердянска предлагают вступить в армию РФ на зарплату 400 тысяч рублей — правда ли это

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Оккупанты начали привлекать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей. Однако на деле выплаты оказываются не только гораздо меньше, но и приходят с задержками.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Один из жителей Бердянска рассказал, что оккупанты заманивают местных на мобилизацию и в так называемые добровольческие батальоны, обещая "золотые горы".

"Они говорят о том, что будто будут платить в оккупантском войске 210 000 рублей в месяц заработной платы и 195 000 так называемых "подъемных"", — рассказал Виктор Дудукалов.

Однако те люди — их, как говорят, единицы, — которые приняли предложение и присоединились к армии РФ, сразу получают недвусмысленные намеки, что они не должны рассчитывать на такие суммы.

В результате средства приходят намного меньше, а часто и вообще задерживаются.

"Об этом нужно говорить, чтобы люди как можно больше не велись на их упреки о том, что там будут заоблачные заработные платы и так далее", — предупредил заместитель председателя райсовета Бердянска.

Дизмораль в русской армии

"Оккупанты в напряженном состоянии находятся, потому что по Бердянску в течение последних трех почти месяцев постоянно летят беспилотники, и не все из них они сбивают", — объяснил обеспокоенность россиян господин Дудукалов.

У армии, говорит, мотивация абсолютно отсутствует. Обычным делом в Бердянске стали случаи ухода из воинских частей, поиски личного состава, которые вместе с оружием уходят в самоволку.

"Когда они попадают в наши города и видят, что там не поддерживают Россию, и что там не ждут их и люди не рады им абсолютно. А местные тем более сторонятся кафиров. А потом они еще и понимают, что на фронте у них "отрицательное" наступление, то дизмораль до такого доходит, что постоянные случаи саботажа и разборок между собой", — сообщил Виктор Дудукалов.

Напомним, россияне также обманом вынуждают иностранных студентов подписывать контракт с Вооруженными силами РФ.