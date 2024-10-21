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Житель Полтавщины уклонился от мобилизации — как его наказал суд

21 октября 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал жителя Полтавской области за уклонение от военного призыва
Заседание суда. Фото иллюстративное: poltava.to
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Житель Кременчуга Полтавской области отказался от военного призыва после прохождения ВВК. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 11 октября сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

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Детали дела

В феврале текущего года ВВК сочла фигуранта пригодным к военной службе. Несмотря на это, мужчина не захотел присоединяться к войску, заявив, что не соглашается с выводом врачебной комиссии, так как болеет астмой и гипертонией. Повестку на отправку в учебный центр военнообязанный получать отказался. В ТЦК и СП в определенное время не прибыл. Военнослужащие Кременчугского районного ТЦК и СП составили акт отказа от получения повестки и направили в суд документы для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.

Решение суда

В ходе судебного заседания мужчина признался, что испугался попасть на передовую. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове приговорили к лишению свободы безработного, который уклонился от мобилизации. Мужчина заявил, что на ВВК его забрали тогда, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же врачи не учли, что у него периодически возникают эпилептические приступы.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор военнослужащему, который сфотографировал экран ПВО и отправил это фото в групповой чат в Telegram. Суд избрал ему наказание в виде служебного ограничения.

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Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

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