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Жінки замінили на роботі мобілізованих чоловіків — названо посади

6 березня 2024 14:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Жінки замінили на роботі мобілізованих чоловіків — названо посади
Жінка їде за кермом вантажівки. Фото: freepik
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Через мобілізацію в України ринок праці все більше змінюється. Так, все більше жінок переходять у "чоловічі професії" та частіше стають будівельниками та водіями. 

Про це розповіли у Держслужбі зайнятості в коментарі РБК-Україна.

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Як жінки заповнюють "чоловічі" вакансії

У Державній службі зайнятості розповіли, що наразі через війну та мобілізацію все важче "закрити" вакансії за професіями, на які раніше традиційно брали чоловіків. Йдеться про водіїв, будівельників, слюсарів, електромонтерів та електрогазозварників.

"Тому на такі вакансії частіше беруть жінок. Також їх побільшало в професіях електромонтера, тракториста, машиніста на шахті. Перед початком роботи компанії пропонують жінкам відповідне навчання", — додали у відомстві. 

Через службу зайнятості 2023 року йшли на роботу на будівництві 1,2 тисячі жінок, і тепер вони становлять вже 38% від тих, хто працює в галузі. До війни, 2021 року, жінок в будівництві було тільки 20%.

Подібна ситуація склалася в ритейлі, зокрема в найбільшій мережі супермаркетів АТБ. Там жінок запрошують на позиції охоронців, водіїв і вантажників. Також жінки не рідкість на автозаправних станціях.

Нагадаємо, в Україні запровадили нову важливу професію під час війни. Йдеться про протезистів-ортезистів, адже потреба в таких спеціалістах зросла в рази.

Також Gradus Research провели дослідження і дійшли висновку, що 2024 року на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

Держслужба зайнятості
жінки
професії
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
чоловіки

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