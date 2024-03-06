Женщины заменили на работе мобилизованных мужчин — названы должности

Женщина едет за рулем грузовика. Фото: freepik

Из-за мобилизации в Украине рынок труда все больше меняется. Так, все больше женщин переходят в "мужские профессии" и чаще становятся строителями и водителями.

Об этом рассказали в Госслужбе занятости в комментарии РБК-Украина.

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Как женщины заполняют "мужские" вакансии

В Государственной службе занятости рассказали, что сейчас из-за войны и мобилизации все труднее "закрыть" вакансии по профессиям, на которые раньше традиционно брали мужчин. Речь идет о водителях, строителях, слесарях, электромонтерах и электрогазосварщиках.

"Поэтому на такие вакансии чаще берут женщин. Также их стало больше в профессиях электромонтера, тракториста, машиниста на шахте. Перед началом работы компании предлагают женщинам соответствующее обучение", — добавили в ведомстве.

Через службу занятости в 2023 году шли на работу на строительстве 1,2 тысячи женщин, и теперь они составляют уже 38% от работающих в отрасли. До войны, в 2021 году женщин в строительстве было только 20%.

Подобная ситуация сложилась в ритейле, в том числе в крупнейшей сети супермаркетов АТБ. Там женщины приглашают на позиции охранников, водителей и грузчиков. Также женщины не редкость на автозаправочных станциях.

Напомним, в Украине ввели новую важную профессию во время войны. Речь идет о протезистах-ортезистах, ведь потребность в таких специалистах выросла в разы.

Также Gradus Research провели исследования и пришли к выводу, что в 2024 году на украинском рынке труда наибольший спрос будет наблюдаться на рабочих специальностях в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.