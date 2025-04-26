Суд позбавив волі жінку, яка здавала ворогу позиції ЗСУ

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Дніпрі судили жінку, яка проживаючи в області здавала ворогу інформацію про переміщення та розташування Збройних сил України. За скоєне їй призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканка міста Новогродівка, що в Покровському районі Донецької області, на початку червня 2024 року розпочала листування через месенджер Telegram із громадянином Російської Федерації.

У подальшому, 13, 17 та 26 червня вона передала співрозмовнику текстові повідомлення, що містили дані про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, зокрема — на території місцевої шахти, аграрного підприємства та поблизу автозаправної станції.

Особу, з якою контактувала обвинувачена, встановлено. Як вказано на сайті "Миротворець", це — представник так званої комендатури "ЛНР". Його сторінка у соціальній мережі "Вконтакте" містить низку фотографій у військовій формі, що свідчать про безпосередню участь у бойових діях на боці угруповання "ЛДНР".

На судовому засіданні жінка своєї вини не визнала. Запевняла, що з російськими військовими через Telegram не спілкувалась і жодної інформації щодо позицій українських військових не передавала.

Однак суд критично оцінив ці свідчення, визнавши їх недостовірними у світлі наданих доказів.

Рішення суду

Проаналізувавши матеріали справи, Індустріальний районний суд Дніпра визнав громадянку винною у незаконному поширені інформації про переміщення та розташування ЗСУ. Жінку засудили до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові жінка обіцяла за гроші допомогти ухилянту уникнути військового призову. За скоєне їй призначили штраф.

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