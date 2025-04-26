Суд лишил свободы женщину, которая сдавала врагу позиции ВСУ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Днепре судили женщину, которая проживая в области сдавала врагу информацию о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины. За содеянное ей назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, жительница города Новогродовка, что в Покровском районе Донецкой области, в начале июня 2024 года начала переписку через мессенджер Telegram с гражданином Российской Федерации.

В дальнейшем, 13, 17 и 26 июня она передала собеседнику текстовые сообщения, содержащие данные о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности - на территории местной шахты, аграрного предприятия и вблизи автозаправочной станции.

Лицо, с которым контактировала обвиняемая, установлено. Как указано на сайте "Миротворец", это — представитель так называемой комендатуры "ЛНР". Его страница в социальной сети "Вконтакте" содержит ряд фотографий в военной форме, свидетельствующих о непосредственном участии в боевых действиях на стороне группировки "ЛДНР".

На судебном заседании женщина своей вины не признала. Уверяла, что с российскими военными через Telegram не общалась и никакой информации о позициях украинских военных не передавала.

Однако суд критически оценил эти показания, признав их недостоверными в свете предоставленных доказательств.

Решение суда

Проанализировав материалы дела, Индустриальный районный суд Днепра признал гражданку виновной в незаконном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ. Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в Харькове женщина обещала за деньги помочь уклонисту избежать военного призыва. За содеянное ей назначили штраф.

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