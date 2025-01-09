Військовослужбовиця з Волинської області Людмила Костюк долучилася до лав ЗСУ разом зі своїм котом Ґріджьо

Військова Людмила Костюк і Ґріджьо

Військовослужбовиця з Волині Людмила Костюк вже третій рік поспіль разом зі своїм котом Ґріджьо захищає Україну. До повномасштабного вторгнення жінка була співласницею кафе, а зараз обіймає у війську посаду начальника господарчого відділення, працює в їдальні.

Про це в суботу, 4 січня, повідомили у пресслужбі 100 ОМБр ЗСУ.

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Що відомо про Людмилу Костюк та її кота Ґріджьо

У перші місяці повномасштабної війни Людмила разом із племінниками виїхала в Італію. Її сестра та швагро (чоловік сестри, — Ред.) є військовослужбовцями й на той час жили в Маріуполі.

"Пізніше стало трохи тихіше і ми повернулися. Чоловік сестри (він уже був у 100-й бригаді) сказав, що немає кухарів. У мене жодної військової освіти немає, але я погодилася", — розповідає жінка.

Ґріджьо прибився до будинку Людмили після того, як вона повернулася з-за кордону. Ім'я "Ґріджьо" для пухнастика вигадали племінники жінки, бо в перекладі з італійської "ґріджьо" — це "сірий".

"Я пішла в армію, а не було, з ким лишити вдома його. Є родичі, знайомі, але кота тримати в хаті — це треба його любити... Прийшла я у ТЦК і сказала, що можу піти в армію, але в мене кіт удома, тому я з котом. Там посміялися, сприйняли за жарт, але воно так і було", — згадує Костюк.

Разом із Ґріджьо жінка спочатку служила на Волині, а зараз вже другу ротацію — на сході України.

"Служить зі мною, скрізь їздить. Так ми з ним і служимо: зранку на службу, а ввечері додому. Чи щасливий Ґріджьо? Я думаю, що так. Його життя не є нудним: у нього і переїзди, і зустрічі з новими людьми, і любов від усіх побратимів, і моя, звичайно", — підсумувала військова.

Нагадаємо, на фронті загинув переможець шостого сезону танцювального шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Йому було лише 30 років.

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