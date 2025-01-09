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На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

9 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Військовослужбовиця з Волинської області Людмила Костюк долучилася до лав ЗСУ разом зі своїм котом Ґріджьо
Військова Людмила Костюк і Ґріджьо
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Військовослужбовиця з Волині Людмила Костюк вже третій рік поспіль разом зі своїм котом Ґріджьо захищає Україну. До повномасштабного вторгнення жінка була співласницею кафе, а зараз обіймає у війську посаду начальника господарчого відділення, працює в їдальні.

Про це в суботу, 4 січня, повідомили у пресслужбі 100 ОМБр ЗСУ.

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У перші місяці повномасштабної війни Людмила разом із племінниками виїхала в Італію. Її сестра та швагро (чоловік сестри, — Ред.) є військовослужбовцями й на той час жили в Маріуполі.

"Пізніше стало трохи тихіше і ми повернулися. Чоловік сестри (він уже був у 100-й бригаді) сказав, що немає кухарів. У мене жодної військової освіти немає, але я погодилася", — розповідає жінка.

Ґріджьо прибився до будинку Людмили після того, як вона повернулася з-за кордону. Ім'я "Ґріджьо" для пухнастика вигадали племінники жінки, бо в перекладі з італійської "ґріджьо" — це "сірий".

"Я пішла в армію, а не було, з ким лишити вдома його. Є родичі, знайомі, але кота тримати в хаті — це треба його любити... Прийшла я у ТЦК і сказала, що можу піти в армію, але в мене кіт удома, тому я з котом. Там посміялися, сприйняли за жарт, але воно так і було", — згадує Костюк.

Разом із Ґріджьо жінка спочатку служила на Волині, а зараз вже другу ротацію — на сході України.

"Служить зі мною, скрізь їздить. Так ми з ним і служимо: зранку на службу, а ввечері додому. Чи щасливий Ґріджьо? Я думаю, що так. Його життя не є нудним: у нього і переїзди, і зустрічі з новими людьми, і любов від усіх побратимів, і моя, звичайно", — підсумувала військова.

Нагадаємо, на фронті загинув переможець шостого сезону танцювального шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Йому було   лише 30 років.

Також ми повідомляли, що про загибель музичного редактора кулінарного шоу "'Мастер Шеф" Антона Вовка. Він служив в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді та віддав життя за Україну, виконуючи бойове завдання. У загиблого залишилися дружина та дві доньки.

ЗСУ мобілізація війна в Україні кіт військовослужбовці

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