Военнослужащая из Волынской области Людмила Костюк вступила в ряды ВСУ вместе со своим котом Гриджо

Военная Людмила Костюк и Гриджо

Военнослужащая с Волыни Людмила Костюк уже третий год подряд вместе со своим котом Гриджо защищает Украину. До полномасштабного вторжения женщина была совладелицей кафе, а сейчас занимает в армии должность начальника хозяйственного отделения, работает в столовой.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили в пресс-службе 100 ОМБр ВСУ.

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Что известно о Людмиле Костюк и ее коте Гриджо

В первые месяцы полномасштабной войны Людмила вместе с племянниками выехала в Италию. Ее сестра и швагро (муж сестры, — Ред.) являются военнослужащими и в то время жили в Мариуполе.

"Позже стало немного тише и мы вернулись. Муж сестры (он уже был в 100-й бригаде) сказал, что нет поваров. У меня никакого военного образования нет, но я согласилась", — рассказывает женщина.

Гриджо прибился к дому Людмилы после того, как она вернулась из-за границы. Имя "Гриджо" для пушистика придумали племянники женщины, потому что в переводе с итальянского "гриджо" — это "серый".

"Я ушла в армию, а не было, с кем оставить дома его. Есть родственники, знакомые, но кота держать в доме — это надо его любить... Пришла я в ТЦК и сказала, что могу пойти в армию, но у меня кот дома, поэтому я с котом. Там посмеялись, приняли за шутку, но оно так и было", — вспоминает Костюк.

Вместе с Гриджо женщина сначала служила на Волыни, а сейчас уже вторую ротацию — на востоке Украины.

"Служит со мной, везде ездит. Так мы с ним и служим: утром на службу, а вечером домой. Счастлив ли Гриджо? Я думаю, что да. Его жизнь не является скучной: у него и переезды, и встречи с новыми людьми, и любовь от всех побратимов, и моя, конечно", — подытожила военная.

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