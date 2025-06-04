Железняк пояснив проблему надання статусів критичних підприємств

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував розподіл статусу критичних підприємств в Україні. Він зазначив, що його іноді отримують пекарні та заклади з приготування суші.

Про це Ярослав Железняк розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Статуси критичних підприємств

"Є ця проблема, коли статус критичних або стратегічних і таке інше надається по недостатньо незрозумілих критеріях", — зазначив Железняк.

За його словами, під час війни статус стратегічної важливості часто надають сумнівним компаніям, а оборонні підприємства часто не мають гарантованого захисту від мобілізації ключових працівників.

"Наприклад, важливим для обороноздатності підприємством у нас був оцей ДП "Цирки України", якщо не помиляюсь. І таких прикладів насправді багато", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, Кабмін надав дозвіл на бронювання всіх працівників підприємств, що мають важливе значення для забезпечення ЗСУ та інших силових структур.

Крім того, нардепи зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити правила бронювання на оборонних підприємствах.