Железняк объяснил проблему предоставления статусов критических предприятий

Железняк раскритиковал разделение статуса критических предприятий
Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал распределение статуса критических предприятий в Украине. Он отметил, что его иногда получают пекарни и заведения по приготовлению суши.
Об этом Ярослав Железняк рассказал в эфире Вечір.LIVE.
Статусы критических предприятий
"Есть эта проблема, когда статус критических или стратегических и так далее предоставляется по недостаточно непонятным критериям", — отметил Железняк.
По его словам, во время войны статус стратегической важности часто предоставляют сомнительным компаниям, а оборонные предприятия часто не имеют гарантированной защиты от мобилизации ключевых работников.
"Например, важным для обороноспособности предприятием у нас был этот ГП "Цирки Украины", если не ошибаюсь. И таких примеров на самом деле много", — подчеркнул нардеп.
Напомним, Кабмин предоставил разрешение на бронирование всех работников предприятий, имеющих важное значение для обеспечения ВСУ и других силовых структур.
Кроме того, нардепы зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить правила бронирования на оборонных предприятиях.
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