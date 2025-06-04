Железняк объяснил проблему предоставления статусов критических предприятий

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал распределение статуса критических предприятий в Украине. Он отметил, что его иногда получают пекарни и заведения по приготовлению суши.

Об этом Ярослав Железняк рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Статусы критических предприятий

"Есть эта проблема, когда статус критических или стратегических и так далее предоставляется по недостаточно непонятным критериям", — отметил Железняк.

По его словам, во время войны статус стратегической важности часто предоставляют сомнительным компаниям, а оборонные предприятия часто не имеют гарантированной защиты от мобилизации ключевых работников.

"Например, важным для обороноспособности предприятием у нас был этот ГП "Цирки Украины", если не ошибаюсь. И таких примеров на самом деле много", — подчеркнул нардеп.

Напомним, Кабмин предоставил разрешение на бронирование всех работников предприятий, имеющих важное значение для обеспечения ВСУ и других силовых структур.

Кроме того, нардепы зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить правила бронирования на оборонных предприятиях.